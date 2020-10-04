В московских барах начали продавать псевдо-алкоголь

Видео: телеканал Москва 24

В московских барах и кафе начали предлагать "альтернативные" коктейли. Напитки на вкус как настоящее спиртное, однако в составе нет алкоголя. Об этом сообщает телеканал Москва 24.

Безалкогольные бары набирают популярность, у "трезвых" заведений даже появляются постоянные клиенты, которые выступают за здоровый образ жизни.

"Хочешь увидеть вот допустим такой же красивый коктейль и понимать то, что там нет алкоголя. Там все вкусно, полезно. И вот эта вот нотка она вроде алкогольная. То есть ты не чувствуешь спирта, тебя не дурманит, да? Ты в таком же хорошем расположении духа. Но ты попил вкусный коктейль и тебе от этого хорошо", – рассказал посетитель бара Илья.

Псевдо-алкоголь в подобных напитках представляет собой безалкогольные дистилляты, которые недавно изобрели в Великобритании и Нидерландах на основе растений, фруктов, коры и корнеплодов. В напитках нет спирта, соответствующий аромат сконцентрирован. Коктейль на основе сока или отвара стоит от 230 до 520 рублей за смесь.

"Это легко объясняется. Потому что людям что-то нужно новое. Люди уже устали от привычных им кофейных напитков они в поисках нового", – объяснил управляющий безалкогольного бара Сергей Фомкин.

Отмечается, что безалкогольное вино в отличие от коктейлей в барах популярностью не пользуется. Из полутора тысяч марок, представленных на полках винных магазинов, с нулем на этикетке – всего четыре. Стоит одна такая бутылка от 500 до 2000 рублей.

"Это вино, это не сок. Это как сказать, сок, который побродил, а потом из него удалили алкоголь. То есть это - текстурно другой напиток. Он не такой сладкий. Опять же это тоже его плюс. Для многих это - важно. Во вкусе если сравнивать с обычным вином ощущение пустоты. То есть плотности, текстуры нет практически никакой, есть легкий остаточный сахар. Оно на уровне близко к полусладкому вину выполнено", – подчеркнул руководитель школы сомелье Владимир Косенко.

В отличие от вина на безалкогольное пиво спрос есть. В первом полугодии его производство в нашей стране выросло на 13 процентов. Директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям пивоваренной компании Ораз Дурдыев отмечает, что такая тенденция связана в том числе с пандемией коронавируса.

"Мы увидели рост во время коронавируса безалкогольного пива на фоне снижения сладких газированных напитков, которые примерно в этой категории конкурируют с ними", – добавил Дурдыев.

Основными покупателями безалкогольного алкоголя являются взрослые. Однако и несовершеннолетним такие напитки юридически тоже доступны. Правда, магазины и бары выступают против продажи товара молодым потребителям.

"Вы же понимаете, что такие случаи скорее играют против производителей пива, против нас. И дискредитируют, нежели там не знаю, какую-то выгоду, которую гипотетическую, кто-то может из этого извлечь. То есть это – не наш потребитель, не наш покупатель, мы против продажи", – заключил Ораз Дурдыев.

Ранее стало известно, что небольшим кафе и барам, расположенным в жилых домах, запретили продавать алкоголь. Местные жители отмечают, что во дворах стало тише, а вот владельцы заведений нововведением недовольны.

