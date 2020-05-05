В России вступил в силу запрет на продажу алкоголя в жилых домах

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В России вступил в силу закон, который предусматривает запрет продажи алкоголя в барах и кафе площадью менее 20 квадратных метров, расположенных в жилых домах.

При этом регионы могут самостоятельно устанавливать дополнительные условия, включая полный запрет розничной продажи алкогольной продукции в многоквартирных домах.

Авторы инициативы отмечали, что она направлена на обеспечение потребительской безопасности россиян и борьбу с "наливайками", которые торгуют алкоголем по ночам.

Одной из причин принятия закона стали многочисленные жалобы граждан, недовольных частым нарушением общественного порядка во дворах и на детских площадках.

Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин ранее заявил, что все ограничительные меры должны решаться на муниципальном уровне.