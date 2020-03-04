Эксперт рассказал, кто должен регулировать запрет торговли алкоголем в жилых домах

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Председатель Национального союза защиты прав потребителей, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин в разговоре с Москвой 24 заявил, что все ограничительные меры по продаже алкогольной продукции должны решаться на муниципальном уровне.

Эксперт уверен, что невозможно определить все нюансы подобных заведений, связанные с месторасположением, режимом работы и близостью от социально значимых объектов.





Павел Шапкин председатель Национального союза защиты прав потребителей, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Нужно передать полностью эти полномочия регионам и больше на федеральном уровне к этому вопросу не возвращаться.



Шапкин отметил, что заведения могут быть абсолютно разными. Эксперт приводит в пример договоренность некоторых из них с местными жителями. Например, владелец может предложить им покрасить бордюры или установить бесплатную точку Wi-Fi, чтобы соседство было взаимовыгодным. Также спикер отметил расположение таких точек.

"Опять же, куда выходят окна или дверь этого заведения, что там во дворе: детский сад или автомобильная парковка. Все это необходимо по месту смотреть и решать", – отметил Шапкин.

Ранее стало известно о подготовленных Госдумой поправках ко второму чтению по законопроекту о регулировании продажи алкогольной продукции в жилых домах. Согласно законопроекту, региональные власти смогут ограничивать время продажи алкоголя в заведениях, находящихся в жилых домах и на прилегающих территориях, вплоть до полного запрета. Предполагается, что в регионах власти смогут устанавливать время продажи спиртного в таких заведениях.

