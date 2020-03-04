В России планируют ограничить продажу алкоголя в жилых домах

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Депутаты Госдумы доработали ко второму чтению законопроект, ограничивающий продажу спиртных напитков в заведениях общепита, которые находятся в жилых домах, пишут "Ведомости".

По словам главы комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Александра Хинштейна, целью законопроекта является борьба с так называемыми наливайками – небольшими барами на первых этажах жилых домов, где можно купить алкогольные напитки ночью.

Согласно законопроекту, региональные власти смогут ограничивать время продажи алкоголя в заведениях, находящихся в жилых домах и на прилегающих территориях, вплоть до полного запрета.

Предполагается, что в регионах власти смогут устанавливать время продажи спиртного в таких заведениях.

Также планируется установить на федеральном уровне минимальную площадь зала обслуживания такого заведения в жилом доме – не менее 20 квадратных метров.

Ранее председатель комиссии Мосгордумы по градостроительству, государственной собственности и землепользованию Елена Николаева предложила регламентировать работу тех предприятий, которые находятся на первых этажах многоквартирных домов. В частности, по словам депутата, стоит запретить круглосуточную торговлю алкоголем, в том числе в точках общественного питания, а также обязать соблюдать правила и нормативы о шумности.

В 2017 году кафе и рестораны на Патриарших прудах из-за недовольства жителей окрестных домов сократили время работы до 23 часов вечера. Владельцы заведений также изъявляли готовность ограничить вынос спиртных напитков за их пределы. Конфликт между жителями и гражданами, отдыхающими в заведениях на Патриарших прудах в ночное время, возникал каждый год с наступлением тепла. В это время многочисленные компании людей собирались возле баров и ресторанов и употребляли алкоголь. Местным жителям это не нравилось по многим причинам, в том числе и потому, что это повышало криминогенную обстановку в районе.