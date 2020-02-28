Названы российские регионы – лидеры по продаже алкоголя

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Лидером по легальным продажам алкоголя в 2019 году стала Сахалинская область – 11 литров спирта на душу населения. Рейтинг по регионам России подготовил Центр исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА), сообщает RT.

На втором месте оказалась Республика Коми – 10,6 литра. Следом расположились Магаданская область (10,5 литра), Удмуртия (9,9 литра) и Московская область (9,7 литра).

Меньше всего абсолютного алкоголя на душу населения продали в Чечне (0,09 литра). Низкие показатели зафиксировали также в Ингушетии, Северной Осетии, Дагестане и Кабардино-Балкарии.

Как рассказал директор ЦИФРРА Вадим Дробиз, для расчетов использовались сведения о легальных розничных продажах алкоголя из единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС) и численность постоянного населения во всех регионах страны по данным Росстата.

Ранее в ЦИФФРА рассказали, в каких регионах регионах больше всего пьют водку. Лидерами прошлого года были Сахалинская и Магаданская области – 12 и 11,4 литра соответственно. В пятерку также включили Республику Коми (10,6 литра), Чукотку (10 литров) и Карелию (9,6 литра).

А исследование Организации экономического развития и сотрудничества "Здоровье вкратце" показало, что Россия вошла в десятку самых пьющих стран мира. За год здесь потребляют в среднем 11,1 литра алкоголя. В список страна попала под седьмой позицией, при этом график изменений показателя указывает, что с 2007 года потребление значительно снизилось.

Минздрав сообщил, что наибольшее число страдающих алкоголизмом россиян проживают в Чукотском автономном округе. На десять тысяч взрослых жителей в регионе приходится 29 человек с диагнозом "алкоголизм".

На втором месте – Якутия, где на 10 тысяч населения приходится 23 алкоголика. Ненецкий автономный округ замкнул тройку с показателем 20 пациентов на десять тысяч.

По информации за 2018 год, Москва лидировала в рейтинге регионов по числу пациентов с впервые выявленными психическими расстройствами, связанными с употреблением алкоголя. Тогда на учет в столице поставили 2886 пациентов. Примерно столько же в Подмосковье – 2827 человек.