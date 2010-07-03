Россия вошла в число самых "пьющих" стран мира

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Россия вошла в десятку самых пьющих стран мира. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование Организации экономического развития и сотрудничества "Здоровье вкратце".

Было рассчитано, что в России за год потребляют в среднем 11,1 литра алкоголя. В рейтинг страна попала под седьмой позицией, при этом график изменений показателя указывает, что с 2007 года потребление значительно снизилось. Ранее Россия опережала многие страны.

Возглавила рейтинг стран с высоким потреблением алкоголя на душу населения Литва. Здесь за год в среднем выпивают до 12,3 литра алкоголя. В тройку по этому показателю также вошли Австрия и Франция – 11,8 и 11,7 литра соответственно.

Наименьшее потребление исследователи зафиксировали в таких странах, как Индонезия (0,3 литра), Турция (1,4 литра) и Израиль (2,6 литра). Примечательно, что почти во всех странах, на примере которых производились наблюдения, отмечается снижение объемов выпитого алкоголя с 2007 по 2017 год.

В начале ноября президент РФ Владимир Путин подписал закон о штрафах за производство порошкового алкоголя. Административное взыскание для граждан составит от 5 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – от 200 до 500 тысяч рублей.