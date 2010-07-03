Названы продукты, ухудшающие настроение

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Самарин Евгений

В случае плохого настроения необходимо отказаться от алкоголя и ряда других вредных продуктов. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на мнение специалиста.

По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, употребление спиртных напитков дарит временное чувство эйфории, однако потом неизбежно наступает стадия интоксикации и обезвоживания. Эти симптомы ухудшают самочувствие человека.

К негативно влияющим на организм продуктам специалист также отнесла сладкое и соленое. В первом случае, если употребить сладкий продукт на голодный желудок, увеличится уровень глюкозы. Затем он резко упадет, а человек будет чувствовать вялость и усталость.

Соленое, в свою очередь, действует на здоровье по аналогичному принципу. Наибольший вред можно нанести при употреблении колбасы, сосисок, бекона и иных видов обработанного мяса.

Снижение настроения и упадок сил также отмечается при употреблении жирного мяса и салатов под майонезом. Такие продукты требуют больше сил на переваривание, а потому ослабляют организм.

Чтобы избежать неприятных симптомов, диетолог Елена Соломатина посоветовала съедать бананы, помидоры, цитрусовые, грибы вешенки, а также морковь, сухофрукты, орехи или кисломолочные продукты. Благоприятно на здоровье и самочувствие человека повлияют также сложные углеводы и зеленый чай.

Министерство здравоохранения Москвы установило суточную норму потребления соли. По данным ведомства, безболезненно можно съедать не более 5 граммов продукта ежедневно. Превышение нормы грозит проблемами с артериальным давлением.