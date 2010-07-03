Минздрав установил суточную норму потребления соли

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Глава министерства здравоохранения России Вероника Скворцова установила рекомендованную норму потребления соли в сутки. Об этом сообщает ТАСС.

Изменения были внесены в Рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов. Рекомендации по потреблению соли были приведены в соответствие с пожеланиями Всемирной организации здравоохранения. Эксперты ВОЗ советуют употреблять не более 5 граммов соли за день. Превышение этой нормы значительно увеличивает риск повышенного артериального давления, что может грозить инфарктом или инсультом.

Снизить уровень потребления соли возможно, если отказаться от соленых закусок и соусов, выбирать продукты с низким содержанием соли и не ставить на обеденные столы солонки.

Ранее член парламентского комитета по охране здоровья Борис Менделевич предложил уменьшить предельную норму содержания соли и сахара во вредных продуктах. Можно также маркировать продукты с безопасным содержанием соли и сахара, добавил он. Депутат напомнил, что есть рекомендуемые ГОСТы, СанПины, СНиПы. Если продукция им соответствует, то по закону запрещать ее нельзя.

