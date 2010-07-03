Предельную норму содержания соли и сахара во вредных продуктах хотят уменьшить

14:42
14:42
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Фото: depositphotos/seagamess
Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич предложил уменьшить предельную норму содержания соли и сахара во вредных продуктах.
Можно также маркировать продукты с безопасным содержанием соли и сахара, добавил он. Депутат напомнил, что есть рекомендуемые ГОСТы, СанПины, СНиПы. Если продукция им соответствует, то по закону запрещать ее нельзя.
"Но если говорить с точки зрения родителя и деда, то своим детям и внукам я такое не рекомендую", – цитирует его Агентство "Москва".
Вопрос о запрете продукции должны решать профильные ведомства, объяснил парламентарий. По его словам, Роспотребнадзор определяет безопасность продукта и выдает или не выдает разрешение на его реализацию.
"Другой вопрос – вредность той или иной продукции. То есть лапша сама по себе безопасная, но ее потребление может быть вредным для здоровья. На сегодняшний день нет ответственного органа, который бы за этим следил", – заключил Менделевич.
Ранее в Роскачестве исследовали лапшу быстрого приготовления из российских магазинов. Эксперты обратили внимание на 17 наиболее популярных марок. 14 из них произведены в России, две – в Казахстане и одна – в Южной Корее. Ни одна не соответствует российскому Знаку качества, отметили в организации.
В некоторых продуктах обнаружены следы пестицидов, регуляторов роста растений и микотоксинов. Кроме того, в лапше оказалось много соли.
Диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева подчеркнула, что в лапше быстрого приготовления почти нет питательных веществ. По ее мнению, всегда стоит ставить под сомнение продукты, которые быстро и легко готовятся. Они могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем, считает специалист.
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