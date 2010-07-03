В лапше быстрого приготовления нашли пестициды

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Роскачество обнаружило в лапше быстрого приготовления токсины и пестициды. В ведомстве отметили, что по итогам проверки ни одна торговая марка не может претендовать на российский знак качества.

Всего в исследование участвовали 17 наиболее популярных наименований – 14 российских марок (Владимирская, Московская, Новосибирская и Тульская области), две из Казахстана и одна из Кореи.

Следы бифентрина (пестицид) обнаружили в лапше "БигЛанч", следовые количества регулятора роста растений – в "БигЛанч", "Золотистая жатва", "Роллтон" и "Моя цена". В Роскачестве считают, что они могли попасть в лапшу через муку.

В продукции восьми торговых марок обнаружили следовые количества охратоксина А, еще в пяти – следовые количества микотоксина зеараленон. Микотоксины могли оказаться в лапше из-за плохого входного контроля на производстве или недобросовестных поставщиков муки.

Также микотоксины могут появляться в продукции при транспортировке или хранении готового продукта в случае грибкового поражения.

В ведомстве предполагают, что производители используют некачественное растительное масло и слишком много соли. А вот сои и красителей в продукции не обнаружено, глутамата натрия не так много, как принято считать.

Ранее в ходе исследования эксперты Роскачества не обнаружили вредного воздействия пластиковой упаковки на бутилированную питьевую воду.