Роскачество определило лучшие клубничные йогурты

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Фото: depositphotos/rocharibeiro
Роскачество не обнаружили антибиотиков, сальмонеллы и тяжелых металлов в исследованных непитьевых клубничных йогуртах. Однако в йогуртах одной из торговых марок были найдены бактерии кишечной палочки, заявила пресс-служба организации.
Специалисты изучили йогурты на наличие золотистого стафилококка, сальмонеллы и плесеней. Ни в одном из напитков этого не нашли. Также в йогуртах нет тяжелых металлов, пестицидов, радионуклидов, афлатоксина М1, ГМО и превышений по антибиотикам.
В исследование вошло 26 торговых марок клубничных непитьевых йогуртов российского производства и по одному йогурту из Белоруссии и Швейцарии.
"Все продукты проверялись по 62 показателям. Стоимость исследованных йогуртов на момент закупки составила от 11,5 рубля до 76,3 рубля за 100 граммов (в исследовании представлена продукция в упаковках от 100 до 450 граммов). По результатам испытаний клубничные йогурты четырех торговых марок соответствовали повышенным требованиям стандарта Роскачества: "Слобода", "Снежок", "Чудо" и "Эковакино". Все эти товары отечественного производства и претендовать на российский "Знак качества", – сообщили в Роскачестве.
Роскачество зафиксировало группы бактерий кишечной палочки в продукции торговой марки "Талицкий йогурт". Причиной нарушения могут быть нестерильные условия на производстве, предположили в ведомстве.
Также специалисты нашли превышения требований технического регламента "О безопасности молока и молочной продукции" по содержанию дрожжей в торговых марках: "Б. Ю. Александров", "Искренне Ваш", "Милково", "Вкуснотеево". Это может объясняться низким качеством сырья, нарушением санитарного состояния производства, несоблюдением условий транспортировки, хранения или реализации.
При этом отмечается, что почти все йогурты остаются полезными в течение всего срока годности. Исключение составили только йогурты "Ирбитский" и "Талицкий".
Ранее эксперты Роскачества дали советы по выбору белого вина. В первую очередь следует обращать внимание на год урожая. Выпивать вина лучше в течение первого года с момента производства, особенно если речь идет о недорогих белых винах до 500 рублей.
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