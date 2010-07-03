Роскачество определило лучшие клубничные йогурты

Фото: depositphotos/rocharibeiro

Роскачество не обнаружили антибиотиков, сальмонеллы и тяжелых металлов в исследованных непитьевых клубничных йогуртах. Однако в йогуртах одной из торговых марок были найдены бактерии кишечной палочки, заявила пресс-служба организации.

Специалисты изучили йогурты на наличие золотистого стафилококка, сальмонеллы и плесеней. Ни в одном из напитков этого не нашли. Также в йогуртах нет тяжелых металлов, пестицидов, радионуклидов, афлатоксина М1, ГМО и превышений по антибиотикам.

В исследование вошло 26 торговых марок клубничных непитьевых йогуртов российского производства и по одному йогурту из Белоруссии и Швейцарии.

"Все продукты проверялись по 62 показателям. Стоимость исследованных йогуртов на момент закупки составила от 11,5 рубля до 76,3 рубля за 100 граммов (в исследовании представлена продукция в упаковках от 100 до 450 граммов). По результатам испытаний клубничные йогурты четырех торговых марок соответствовали повышенным требованиям стандарта Роскачества: "Слобода", "Снежок", "Чудо" и "Эковакино". Все эти товары отечественного производства и претендовать на российский "Знак качества", – сообщили в Роскачестве.

Роскачество зафиксировало группы бактерий кишечной палочки в продукции торговой марки "Талицкий йогурт". Причиной нарушения могут быть нестерильные условия на производстве, предположили в ведомстве.

Также специалисты нашли превышения требований технического регламента "О безопасности молока и молочной продукции" по содержанию дрожжей в торговых марках: "Б. Ю. Александров", "Искренне Ваш", "Милково", "Вкуснотеево". Это может объясняться низким качеством сырья, нарушением санитарного состояния производства, несоблюдением условий транспортировки, хранения или реализации.

При этом отмечается, что почти все йогурты остаются полезными в течение всего срока годности. Исключение составили только йогурты "Ирбитский" и "Талицкий".

Ранее эксперты Роскачества дали советы по выбору белого вина. В первую очередь следует обращать внимание на год урожая. Выпивать вина лучше в течение первого года с момента производства, особенно если речь идет о недорогих белых винах до 500 рублей.

