В Роскачестве дали рекомендации по выбору белого вина

09:18
09:18
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Фото: depositphotos/dasha11
Эксперты Роскачества дали советы по выбору белого вина, сообщает Агентство "Москва".
В первую очередь следует обращать внимание на год урожая. Выпивать вина лучше в течение первого года с момента производства, особенно если речь идет о недорогих белых винах до 500 рублей.
"Они более "хрупкие", чем красные, хуже переносят перепады температуры хранения и длительную транспортировку", – объясняют специалисты.
Если производитель не указывает год урожая на этикетке, нужно посмотреть на дату розлива.
Недорогое белое вино должно быть светло-соломенного или бледно-золотистого цвета с оттенками от лимонного до зеленоватого. Янтарный цвет говорит об окислении вина при производстве или хранении.
Подавать белые вина рекомендуется при температуре от 8 до 12 градусов. Недорогие лучше охлаждать сильнее. В зависимости от сорта гастрономической парой могут стать морепродукты, холодные рыбные закуски, рыба на пару, мясо птицы, фрукты.
Замруководителя организации Илья Лоевский подчеркнул, что цена не всегда является показателем качества. Согласно прошлогодним исследованиям, некоторые вина примерно за тысячу рулей уступали более дешевым образцам.
В то же время высокие баллы получило множество вин до 500 рублей. Нижняя ценовая граница белых вин из российского винограда – порядка 250 рублей за бутылку, заключил Лоевский.
В начале года стало известно, что в рейтинг Роскачества вошли 56 вин, набравших свыше 78 баллов из 100 по оценке ГОСТ 32051-2013 "Продукция винодельческая. Методы органолептического анализа". Из них 36 сухих, 10 полусухих, 10 полусладких. Закупочная стоимость белых вин составила от 188 до 829 рублей за бутылку.
В тройку лучших сухих белых вин "Крю Лермонт Шардоне Фанагории" с выдержкой в дубовой бочке, "Кокур Солнечной Долины" из автохтонного крымского сорта "кокур белый" и "Цитрон Цюрупинский Селект" производителя "Винодельня "Юбилейная".
Наиболее высокие баллы из числа полусладких вин получили "Мускат "Хороший год" под торговой маркой "Валерий Захарьин", "Весеннее вино" Alma Valley и "Мускат Тамани" под торговой маркой Chateau Tamagne. Почти все полусухие белые вина набрали высокие баллы.
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