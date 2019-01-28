Названы самые распространенные мифы о вине

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В Школе сомелье WineState рассказали о самых распространенных мифах о вине, в которые не стоит верить. Советы ведущего преподавателя школы Владимира Косенко передают "Дни.ру".

Во-первых, в вино не добавляется никаких ароматических добавок. По его словам, запахи черной смородины, ежевики, крыжовника и прочие образуются в вине самостоятельно.

Самые лучшие вина не обязательно должны быть разлиты в бутылки под корковой пробкой. В отличие от корковой пробки, винтовая полностью гарантирует герметичность вина, она позволяет избежать корковой болезни (кора пробкового дерева – натуральный материал, подверженный влиянию микроорганизмов).

Также одним из самых распространенных мифов о вине является заблуждение, что розовое вино – это смесь красного и белого. На самом деле розовые вина делаются из красных сортов винограда. Вся "краска" содержится в кожице, виноградный сок настаивают на мезге винограда, достигая красивого розового цвета. Степень насыщенности оттенка зависит от длительности этого процесса.

Также сомелье подтвердил, что за хорошее вино есть смысл платить более высокую цену. Разница во вкусе и аромате вин за 1000 и за 5000 рублей имеется, отметил специалист. Чтобы определить эту разницу, легче всего купить вино одного и того же сорта и региона и устроить дегустацию. Также можно купить вино одного производителя из его базовой и топовой линейки.

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