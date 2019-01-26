Зеленая жижа или гастрономический тренд: матча

Рассказываем, что такое матча (спойлер: это чай), почему она полезна и где ее можно попробовать. Предупреждаем: у матчи очень специфический вкус. Подойдет тем, кто любит микс из сладкого, соленого, кислого и горького.

Что это такое?

Матча (второе название маття) – зеленый напиток с густой пеной, внешне напоминающий кофе с фисташковым сиропом. На самом деле это очень полезный японский чай. Он бодрит лучше, чем кофе, а судя по списку целебных свойств, лечит чуть ли не от всех болезней (по крайне мере, такой миф существует).

Все дело в сборке урожая. Механизм следующий: ранней весной за две недели до дня Х листья чая укрывают от солнца рисовой соломой. Таким образом, чай насыщается аминокислотами, а листья сохраняют насыщенный темно-зеленый цвет. Потом все собирают, запечатывают в контейнеры и убирают под землю до осени. В сентябре вскрывают и перемалывают в порошок.

Что полезного в этом чае?

Абсолютно все! В матче в десять раз больше антиоксидантов, чем в хорошем зеленом чае, в том числе катехинов (борцов с раком) и хлорофилла (выводит из организма тяжелые металлы). Чай окисляет жиры в организме, снижает уровень холестерина и ускоряет обмен веществ, то есть заботится о фигуре. Вообще, это классный детокс, помогающий держать в тонусе весь организм.

Матча помогает концентрироваться и снимает стресс, именно поэтому японцы добавляют чай в БАДы. Одна чашка напитка – это не только комбо витаминов А и С, железа, белка и кальция, но и панацея от всех болезней, которая, если и не спасет от рака, то точно предотвратит пару тройку других заболеваний.

Почему матча – новый гастрономический фаворит?

Сегодня в моде ЗОЖ, правильное питание и здоровый образ жизни. На волне этой современной тенденции пришла слава и к зеленому сладковатому ноу-хау, которое по концентрации полезных веществ напоминает биодобавку.

Где попробовать в Москве?

Любое хорошее место в столице уже подхватило тренд на матчу и вовсю экспериментирует с рецептами. В меню подают не только матчу на воде, но и на разных сортах молока, как правило, растительного: кокосовом, соевом или миндальном. Для гурманов предлагают даже чай со вкусом арбуза, но этот вариант точно на любителя. В целом имеет смысл попробовать несколько раз: не факт, что вам угодят сразу же. Вот список мест, где точно предложат разные интерпретации.

Сети кофеен: "Старбакс", "Хлеб насущный", "Кофемания"

В последней делают особенно хорошо без особых указаний. В "Старбаксе" лучше сказать, сколько класть ложек (если любите более терпкий вкус – три, более молочный – две). В "Хлебе насущном" лучшая бариста делает матча в кафе на "Менделеевской", рядом с ЦИМ.

J'Pan на Трубной

Маленькое демократичное японское бистро с массой вариаций: матчу тут делают и просто на воде, и с арбузом, и на банановом молоке. Напиток здесь никогда не горчит.

Трубная, 21

Bowl-room

Новое заведение для ранних завтраков, как в Берлине, – в будни по утрам здесь никого нет, зеленый напиток подают в прозрачных стаканах: как раз для Instagram.

Сытинский переулок, 4

Ну и, конечно, поспрашивайте в местных кафешках, вполне возможно, что матча добралась и до них.

А дома матчу сделать получится?

Можно, но для начала придется купить чай. Его порошок (да, именно порошок, не листья) продается на сайте iHerb или у I love Matcha. Если вы сторонник покупок в реальном мире – загляните на Покровку в чайный магазин. Обращайте внимание на цвет (берите только ярко-зеленый), дату фасовки и место производства (в приоритете – Япония, но Корея – тоже хорошо). Теперь о рецептах.

Самый простой:

Половина чайной ложки порошка матча,

50 миллилитров воды.

Взбейте порошок с теплой водой до густой пены венчиком. Наслаждайтесь!

Холодный матча-латте:

одна столовая ложка порошка матча,

одна столовая ложка меда,

один стакан молока (чаще всего берут миндальное или кокосовое).

Предварительно положите стакан в морозилку на 30 минут. В это время смешайте в блендере матчу, мед и молоко. Перелейте напиток в охлажденный стакан, добавьте кубики льда и готово.

Мнения редакции



Евгения Смурыгина редактор "Без ума от матчи. Впервые попробовала пару лет назад в Берлине, долго ждала, пока появится в Москве и уже довольно давно заказываю только этот напиток: кофе я не пью, от черного чая отказалась какое-то время назад. Матча для меня идеальная альтернатива. Дома не делаю – процесс сложноват. О полезности не думаю, просто вкусно. Правда, мало кого из друзей удалось "подсадить". Обычно те, кто пробуют матчу впервые, не в восторге, увы".



Ксения Сергиенко корреспондент "Пить это невозможно! Вообще! Ощущение, будто смешали в блендере зеленых кузнечиков, сахар, сухой чеснок, немного свежей травы, и всю эту жижу залили молоком. Сделала глоток, другой, думала, распробую, но нет – слишком гадкая штука. И еще – неприятный привкус съеденной травы остается надолго. Так что, если собираетесь это пить, закусывайте".