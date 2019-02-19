В России запустят портал и приложение об отечественном вине

Минпромторг выступил с инициативой по созданию электронного портала "Винный гид", содержащего информацию о российских винах. Об этом заявил глава ведомства Виктор Евтухов.
Он отметил, что планируется создание не только отдельного сайта, но и приложения. "Винный гид России" будет ежегодно обновляться и содержать информацию о винах, сделанных из российских виноматериалов, передает Агентство "Москва".
В свою очередь председатель Роскачества по исследованиям вина, руководитель Союза сомелье и экспертов России Артур Саркисов рассказал, что в "Винный гид" были включены лишь "достойные вина". Он также отметил, что в следующем году в каталог войдет больше вин с Кавказа, где среди производителей предстоит выявить лучших.
19 февраля Роскачество составило рейтинг белых вин российского производства. В него вошли 56 наименований, которые набрали свыше 78 баллов из 100 по оценке ГОСТ 32051-2013 "Продукция винодельческая. Методы органолептического анализа".
В тройку лучших сухих белых вин попали "Крю Лермонт Шардоне Фанагории" с выдержкой в дубовой бочке, "Кокур Солнечной Долины" из автохтонного крымского сорта "кокур белый" и "Цитрон Цюрупинский Селект" производителя "Винодельня "Юбилейная".
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