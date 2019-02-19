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13:26

Можно пить: 56 российских вин вошли в рейтинг Роскачества

общество

13:26

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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Роскачество исследовало белые вина российского производства и составило рейтинг продукции, сообщает пресс-служба ведомства.

Для исследования "Винный гид России" независимые закупщики в крупных торговых сетях и специализированных магазинах купили белые вина российского производства. 42 образца представляли сортовые вина, то есть из одного сорта винограда, еще 14 образцов – это вина из двух и более сортов винограда.

В рейтинг Роскачества вошли 56 вин, набравших свыше 78 баллов из 100 по оценке ГОСТ 32051-2013 "Продукция винодельческая. Методы органолептического анализа". Из них 36 сухих вин, 10 полусухих, 10 полусладких. Закупочная стоимость белых вин составила от 188 до 829 рублей за бутылку.

В тройку лучших сухих белых вин "Крю Лермонт Шардоне Фанагории" с выдержкой в дубовой бочке, "Кокур Солнечной Долины" из автохтонного крымского сорта "кокур белый" и "Цитрон Цюрупинский Селект" производителя "Винодельня "Юбилейная".

Самые высокие баллы среди полусладких вин получили "Мускат "Хороший год" под торговой маркой "Валерий Захарьин", "Весеннее вино" Alma Valley и "Мускат Тамани" под торговой маркой Chateau Tamagne.

Почти все полусухие белые вина набрали высокие баллы. "Мускат Элеганс", "Пино Блан Премиум Резерв" и "Рислинг Ассамбляж" получили самые высокие баллы. Их произвели на винодельне "Юбилейная".

Перед Днем всех влюбленных в Роскачестве провели исследование, посвященное отечественным розовым винам. В "Винный гид России" специалисты включили по два наименования Chateau Tamagne и "Фанагории", а также вина Esse, ZB, "Высокий берег", "Саук-Дере", "Усадьба Перовских". Они стоят от 200 до 500 рублей.

общество

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