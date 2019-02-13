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07:55

Роспотребнадзор зафиксировал превышение порога по гриппу в 48 субъектах

общество медицина

07:55

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Фото: портал Москва 24/Евгений Самарин

Роспотребнадзор зафиксировал превышение эпидемического порога заболеваемости гриппом и ОРВИ в 48 субъектах РФ.

Как говорится на сайте службы, превышение недельного порога по центральному городу без подъема заболеваемости по субъекту отмечается в 11 городах.

При этом уточняется, что среди детей в возрасте до 2 лет превышение зарегистрировано в 16 субъектах, в возрастной группе от 3 до 6 лет – в 35, от 7 до 14 лет – в 33, а от 15 – в 42.

В структуре циркулирующих респираторных вирусов наибольший удельный вес составляет доля вирусов гриппа типа А, среди которых превалирует А(H1N1)09.

Также отмечается, что при подготовке к подъему заболеваемости было привито более 70,8 миллионов человек – 49 процентов от численности населения РФ.

11 февраля Роспотребнадзор сообщил, что показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве находятся ниже расчетных эпидемических пороговых величин на 14,9 процента.

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общество медицина

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