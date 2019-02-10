Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

19:08

Скворцова рассказала, когда завершится эпидемия гриппа

общество медицина

19:08

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Министерство здравоохранения прогнозирует, что эпидемия гриппа в 2019 году завершится в середине апреля. Об этом сообщила глава ведомства Вероника Скворцова.

"Осталось потерпеть две недели, и грипп выйдет на плато и начнет снижаться. Где-то до середины апреля он уйдет полностью. Продолжительность самой эпидемии обычная – 12-14 недель. Мы уже фактически подошли с вами к плато, осталось чуть-чуть, и пойдем вниз", – сказала она в интервью Первому каналу.

Министр отметила, что благодаря вакцинации значительно снизилась заболеваемость и смертность из-за гриппа. С 2006 года заболеваемость понизилась более чем в 13 раз, а число смертей – более чем в 20 раз.

Сейчас идет в пяти федеральных округах. Широкое распространение вируса наблюдается в Дальневосточном, Сибирском, Уральском, на Северном Кавказе и Северо-Западе. В каждом из регионов этих округов более половины территорий показывают повышенную активность гриппа. В Центральном и Приволжском ФО – менее половины.

Ранее сообщалось, что уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве остается ниже эпидпорога, несмотря на прогнозируемый сезонный подъем заболеваемости.

Читайте также

общество медицина

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика