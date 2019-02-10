Скворцова рассказала, когда завершится эпидемия гриппа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Министерство здравоохранения прогнозирует, что эпидемия гриппа в 2019 году завершится в середине апреля. Об этом сообщила глава ведомства Вероника Скворцова.

"Осталось потерпеть две недели, и грипп выйдет на плато и начнет снижаться. Где-то до середины апреля он уйдет полностью. Продолжительность самой эпидемии обычная – 12-14 недель. Мы уже фактически подошли с вами к плато, осталось чуть-чуть, и пойдем вниз", – сказала она в интервью Первому каналу.

Министр отметила, что благодаря вакцинации значительно снизилась заболеваемость и смертность из-за гриппа. С 2006 года заболеваемость понизилась более чем в 13 раз, а число смертей – более чем в 20 раз.

Сейчас идет в пяти федеральных округах. Широкое распространение вируса наблюдается в Дальневосточном, Сибирском, Уральском, на Северном Кавказе и Северо-Западе. В каждом из регионов этих округов более половины территорий показывают повышенную активность гриппа. В Центральном и Приволжском ФО – менее половины.

Ранее сообщалось, что уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве остается ниже эпидпорога, несмотря на прогнозируемый сезонный подъем заболеваемости.