Скворцова рассказала, когда завершится эпидемия гриппа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Министерство здравоохранения прогнозирует, что эпидемия гриппа в 2019 году завершится в середине апреля. Об этом сообщила глава ведомства Вероника Скворцова.
"Осталось потерпеть две недели, и грипп выйдет на плато и начнет снижаться. Где-то до середины апреля он уйдет полностью. Продолжительность самой эпидемии обычная – 12-14 недель. Мы уже фактически подошли с вами к плато, осталось чуть-чуть, и пойдем вниз", – сказала она в интервью Первому каналу.
Министр отметила, что благодаря вакцинации значительно снизилась заболеваемость и смертность из-за гриппа. С 2006 года заболеваемость понизилась более чем в 13 раз, а число смертей – более чем в 20 раз.
Сейчас идет в пяти федеральных округах. Широкое распространение вируса наблюдается в Дальневосточном, Сибирском, Уральском, на Северном Кавказе и Северо-Западе. В каждом из регионов этих округов более половины территорий показывают повышенную активность гриппа. В Центральном и Приволжском ФО – менее половины.
Ранее сообщалось, что уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве остается ниже эпидпорога, несмотря на прогнозируемый сезонный подъем заболеваемости.
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