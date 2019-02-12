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12 февраля, 16:37

Работа горячей линии по вопросам профилактики ОРВИ продлена

общество медицина

12 февраля, 16:37

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Роспотребнадзор продлил работу горячей линии по вопросам профилактики ОРВИ и гриппа до 10 марта. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Такая инициатива связана с высокой востребованностью информации о мерах профилактики гриппа и ОРВИ.

"В связи с высокой востребованностью гражданами информации о мерах профилактики гриппа и ОРВИ, а также продолжающимся эпидемиологическим сезоном работа горячей линии продлена до 10 марта", – сказано в сообщении.

Ранее в московском управлении ведомства сообщили, что уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в столице остается ниже эпидпорога. Показатели заболеваемости в Москве располагаются ниже расчетных эпидемических пороговых величин на 14,9 процента.

Министерство здравоохранения прогнозирует, что эпидемия гриппа в 2019 году завершится в середине апреля. К концу февраля грипп выйдет на плато и начнет снижаться.

общество медицина

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