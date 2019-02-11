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11 февраля, 18:36

Роспотребнадзор рассказал о ситуации с гриппом и ОРВИ в Москве

медицина общество

11 февраля, 18:36

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Фото: depositphotos/ia__64

Показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве находятся ниже расчетных эпидемических пороговых величин на 14,9%. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что при подготовке к эпидемическому подъему в столице было привито более 7,5 миллиона человек, что составляет 60,7% численности города. Вакцинация в комплексе с другими профилактическими мероприятиями позволяет поддерживать эпидемиологическую ситуацию на социально приемлемом уровне.

В сообщении указывается, что также была усилена просветительская работа по профилактике гриппа среди населения. Ведомство и телеканал Москва 24 подготовили ролик "Некогда болеть!", который транслируется в салонах вагонов метро. Еще один ролик — "Грипп атакует?" — размещен в социальных сетях. За пять дней он набрал около 480 тысяч просмотров.

"Соблюдение правил профилактики гриппа и ОРВИ в период эпидемического подъема позволит значительно снизить риск заболеваемости", — говорится в сообщении.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что в 2018 году в России было зафиксировано 17,3 случая заболевания корью на один миллион населения. Кроме того, увеличилось число завозов кори из неблагополучных стран, например, Украины. Тем не менее эпидемиологическая ситуация в стране благополучная.

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медицина общество

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