Роспотребнадзор рассказал о ситуации с гриппом и ОРВИ в Москве

Показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве находятся ниже расчетных эпидемических пороговых величин на 14,9%. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.
В ведомстве отметили, что при подготовке к эпидемическому подъему в столице было привито более 7,5 миллиона человек, что составляет 60,7% численности города. Вакцинация в комплексе с другими профилактическими мероприятиями позволяет поддерживать эпидемиологическую ситуацию на социально приемлемом уровне.
В сообщении указывается, что также была усилена просветительская работа по профилактике гриппа среди населения. Ведомство и телеканал Москва 24 подготовили ролик "Некогда болеть!", который транслируется в салонах вагонов метро. Еще один ролик — "Грипп атакует?" — размещен в социальных сетях. За пять дней он набрал около 480 тысяч просмотров.
"Соблюдение правил профилактики гриппа и ОРВИ в период эпидемического подъема позволит значительно снизить риск заболеваемости", — говорится в сообщении.
Ранее Роспотребнадзор сообщил, что в 2018 году в России было зафиксировано 17,3 случая заболевания корью на один миллион населения. Кроме того, увеличилось число завозов кори из неблагополучных стран, например, Украины. Тем не менее эпидемиологическая ситуация в стране благополучная.
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