В Роскачестве посоветовали не считать цену вина показателем его качества

Поделиться в социальных сетях:
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Стоимость вина не является показателем качества напитка, заявил заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский.
"Этот потребительский миф опроверг "Винный гид России" Роскачества, в который вошло более 150 качественных российских вин в ценовой категории от 250 до 500 рублей на полке. Всего было исследовано 320 образцов, 200 из них получили оценку выше ГОСТа", – рассказал Лоевский РИА Новости.
При этом он отметил, что в этой ценовой категории импортное вино хорошего качества найти сложнее.
"Одно и то же импортное вино в стране производства и в России может отличаться по цене в три раза. Если вы купили в магазине условное "Бордо" за 350 рублей, значит, импортеру оно обошлось не дороже 100. А много ли хорошего "Бордо" можно встретить во Франции за 1,5 евро?" – подчеркнул Лоевский.
По словам специалиста, для недорогих вин важна информация о годе урожая, так как они не предназначены для длительной выдержки. Такие вина лучше пьются в течение последующих полутора лет. А для более дорогих вин, особенно красных, которые могут улучшаться в процессе выдержки, возраст является преимуществом.
Также он сообщил, что термин "виноматериал" означает, что вино не разлили в тару для продажи.
"Виноматериалом виноградное вино называется ровно до тех пор, пока его не налили в бутылку и не укупорили пробкой", – сказал Лоевский.
Ранее эксперты рассказали о самых распространенных мифах о вине. Оказалось, что самые лучшие вина необязательно должны быть разлиты в бутылки под корковой пробкой. Также одним из самых распространенных мифов о вине является заблуждение, что розовое вино – это смесь красного и белого. На самом деле розовые вина делаются из красных сортов винограда. Вся "краска" содержится в кожице, виноградный сок настаивают на мезге винограда, достигая красивого розового цвета. Степень насыщенности оттенка зависит от длительности этого процесса.
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: