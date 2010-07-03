В Роскачестве посоветовали не считать цену вина показателем его качества

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Стоимость вина не является показателем качества напитка, заявил заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский.

"Этот потребительский миф опроверг "Винный гид России" Роскачества, в который вошло более 150 качественных российских вин в ценовой категории от 250 до 500 рублей на полке. Всего было исследовано 320 образцов, 200 из них получили оценку выше ГОСТа", – рассказал Лоевский РИА Новости.

При этом он отметил, что в этой ценовой категории импортное вино хорошего качества найти сложнее.

"Одно и то же импортное вино в стране производства и в России может отличаться по цене в три раза. Если вы купили в магазине условное "Бордо" за 350 рублей, значит, импортеру оно обошлось не дороже 100. А много ли хорошего "Бордо" можно встретить во Франции за 1,5 евро?" – подчеркнул Лоевский.



По словам специалиста, для недорогих вин важна информация о годе урожая, так как они не предназначены для длительной выдержки. Такие вина лучше пьются в течение последующих полутора лет. А для более дорогих вин, особенно красных, которые могут улучшаться в процессе выдержки, возраст является преимуществом.

Также он сообщил, что термин "виноматериал" означает, что вино не разлили в тару для продажи.

"Виноматериалом виноградное вино называется ровно до тех пор, пока его не налили в бутылку и не укупорили пробкой", – сказал Лоевский.

Ранее эксперты рассказали о самых распространенных мифах о вине. Оказалось, что самые лучшие вина необязательно должны быть разлиты в бутылки под корковой пробкой. Также одним из самых распространенных мифов о вине является заблуждение, что розовое вино – это смесь красного и белого. На самом деле розовые вина делаются из красных сортов винограда. Вся "краска" содержится в кожице, виноградный сок настаивают на мезге винограда, достигая красивого розового цвета. Степень насыщенности оттенка зависит от длительности этого процесса.