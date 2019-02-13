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08:23

Названы лучшие отечественные розовые вина

общество еда

08:23

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Фото: depositphotos/kosmos111

Исследование, посвященное отечественным розовым винам, провели в Роскачестве перед Днем всех влюбленных. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу организации.

Изучив 19 образцов продукции из среднего ценового сегмента, эксперты выбрали девять лучших марок, которые можно купить как в крупных торговых сетях, так и в специализированных магазинах.

В "Винный гид России" специалисты включили по два наименования Chateau Tamagne и "Фанагории", а также вина Esse, ZB, "Высокий берег", "Саук-Дере", "Усадьба Перовских". Все они стоят от 200 до 500 рублей.

Представители Роскачества отметили, что оценка производилась по 12 параметрам, в числе которых внешний вид, аромат, вкус вина и общее впечатление. Кроме того, учитывались температура и последовательность подачи самих вин до влажности.

Ранее эксперты рассказали о самых распространенных мифах о вине. Оказалось, что самые лучшие вина не обязательно должны быть разлиты в бутылки под корковой пробкой.

общество еда

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