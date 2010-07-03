В Роскачестве рассказали, безопасна ли пластиковая упаковка

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В ходе исследования эксперты Роскачества не обнаружили вредного воздействия пластиковой упаковки на бутилированную питьевую воду. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как свидетельствуют результаты проверки питьевой воды без газа в пластиковых бутылках, "следов миграции токсических веществ не было зафиксировано". В ходе экспертизы детской питьевой воды продукцию изучили на присутствие в составе упаковки фталатов, которые содержатся во многих непищевых пластиках и быстро мигрируют.

В Роскачестве пояснили, что в нашей стране действует семь видов маркировки для пластика, включая различные виды упаковки: PET(E), или ПЭТ, 1 (полиэтилентерефталат); HDPE, или ПНД, 2 (полиэтилен низкого давления/высокой плотности); PVC, или ПВХ, 3 (поливинилхлорид); LDPE, или ПВД, 4 (полиэтилен высокого давления/низкой плотности); PP, или ПП, 5 (полипропилен), а также ПС 6 (полистирол). Остальные полимеры обозначаются цифрой 7. Почти все названные выше виды пластика нельзя использовать при температурах выше +80 градусов, предупредили эксперты.

"Температура, при которой можно использовать упаковку из того или иного материала, зависит от многих факторов. Тут важен состав материала", – пояснил глава технического комитета "Упаковка" Росстандарта Петр Бобровский.

Помимо этого, Роскачество посоветовало избегать изделий с надписью "ПВХ 3", не использовать повторно одноразовую посуду, не нагревать пластик без разрешающего значка и утилизировать его в специальные контейнеры. Специалисты ведомства также рекомендовали не хранить пищевые продукты и напитки в пластиковой таре, которая для их хранения не предназначена и не имеет соответствующей маркировки.

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