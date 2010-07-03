В Роскачестве рассказали, безопасна ли пластиковая упаковка

08:34
08:34
Поделиться в социальных сетях:
Фото: depositphotos/tezzstock
В ходе исследования эксперты Роскачества не обнаружили вредного воздействия пластиковой упаковки на бутилированную питьевую воду. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Как свидетельствуют результаты проверки питьевой воды без газа в пластиковых бутылках, "следов миграции токсических веществ не было зафиксировано". В ходе экспертизы детской питьевой воды продукцию изучили на присутствие в составе упаковки фталатов, которые содержатся во многих непищевых пластиках и быстро мигрируют.
В Роскачестве пояснили, что в нашей стране действует семь видов маркировки для пластика, включая различные виды упаковки: PET(E), или ПЭТ, 1 (полиэтилентерефталат); HDPE, или ПНД, 2 (полиэтилен низкого давления/высокой плотности); PVC, или ПВХ, 3 (поливинилхлорид); LDPE, или ПВД, 4 (полиэтилен высокого давления/низкой плотности); PP, или ПП, 5 (полипропилен), а также ПС 6 (полистирол). Остальные полимеры обозначаются цифрой 7. Почти все названные выше виды пластика нельзя использовать при температурах выше +80 градусов, предупредили эксперты.
"Температура, при которой можно использовать упаковку из того или иного материала, зависит от многих факторов. Тут важен состав материала", – пояснил глава технического комитета "Упаковка" Росстандарта Петр Бобровский.
Помимо этого, Роскачество посоветовало избегать изделий с надписью "ПВХ 3", не использовать повторно одноразовую посуду, не нагревать пластик без разрешающего значка и утилизировать его в специальные контейнеры. Специалисты ведомства также рекомендовали не хранить пищевые продукты и напитки в пластиковой таре, которая для их хранения не предназначена и не имеет соответствующей маркировки.
Ранее немецкие ученые заявили, что использование экономного режима в стиральных машинах может представлять угрозу для здоровья человека. По их словам, этот режим не позволяет уничтожать опасные бактерии, устойчивые к действию антибиотиков.
Поделиться в социальных сетях:
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: