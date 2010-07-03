Эксперт объяснил, зачем Россия закупает пластиковые отходы за рубежом

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Россия в этом году увеличила импорт пластиковых отходов. По данным таможенной статистики, больше всего мусора привозят на территорию РФ Турция и Белоруссия, также оставляют свои отходы 18 стран, в том числе Украина, США и страны Азии, сообщает сайт "Агрументы и факты".

При этом исполнительный директор Ассоциации региональных операторов "Чистая страна" Руслан Губайдуллин заявил, что Россия на самом деле покупает за рубежом не мусор, а сырье для перерабатывающих заводов. Это преимущественно отходы пластиковой упаковки, которые уже готовы для вторичного использования.

"По объему закупок в прошлом году на первом месте оказалась Б­елоруссия, откуда было импортировано 7000 тонн отслужившего пластика. Главным образом это прессованные ПЭТ-бутылки из-под разных напитков. Есть также закупки ПЭТ-хлопьев (тех же бутылок, но вымытых и измельченных), полипропилена и полиэтилена низкого давления в гранулах, в которые перерабатываются пластиковые ящики, канистры и бочки. Среди других заметных стран, из которых идет импорт, – Украина, Казахстан, Великобритания, Ирландия, Испания, Голландия, Германия. А из Турции нам поступает поли­эстерная упаковочная лента, получаемая из зеленых бутылок, которые турки покупают в Европе", – сказал Губайдуллин.

Согласно официальной таможенной статистике, закупки России за границей в категории "отходы, обрезки и скрап из пластмасс" в прошлом году составили 20,3 миллиона долларов.

Эксперт объяснил, что российским заводам, которые перерабатывают отходы из пластика, не хватает сырья. В РФ ежегодно образуется до 3 миллионов тонн использованных бутылок и другого полимерного мусора. Однако в России на данный момент очень несовершенная система его сбора и сортировки: утилизируется только 10–15%.

При этом Швейцария, Япония, Канада перерабатывают до 90% пластиковой упаковки.

Ранее заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что в столице каждый год накапливается порядка 130 тысяч тонн отходов электронного оборудования, именно они являются наиболее токсичными и вредными для окружающей среды.

