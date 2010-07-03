Москва решает проблему переработки пластика

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Посетив предприятие по переработке вторичного пластика "Экопласт", глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров отметил, что до конца года предприятие выйдет на проектную мощность. По его словам, "корпорация "Экополис", в которую входит "Экопласт", инвестировала в отрасль переработки электронных отходов в России более семи миллиардов рублей". Производство расположено на площадке ОЭЗ "Технополис "Москва" в Печатниках.

На заводе будут перерабатывать дробленый пластик и микс оргтехники, превращая их в высококачественные гранулы ABS, PS, PP, рассказали специалисты. Затем из вторичного сырья будут изготавливать новые изделия техники, автокомпонентов и стройматериалов.

"В Москве ежегодно накапливается порядка 130 тысяч тонн отходов электронного оборудования, именно они являются наиболее токсичными и вредными для окружающей среды", – подчеркнул заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. По его словам, комплекс заводов "Корпорации Экополис" позволяет "справляться с утилизацией более половины этого объема, по сути, решая проблему переработки твердых бытовых отходов в столице".

"Наша задача – создание культуры обращения с электронными отходами как в Москве, так и в других регионах России", – заявил гендиректор АО "Корпорация Экополис" Максим Лобанов. Он сообщил, что на предприятии опираются на передовые мировые технологии и создают "уникальные инженерные решения для максимально возможного извлечения полезных компонентов из отработанной электроники и возврата их в экономический оборот".

"Экопласт" входит в комплекс заводов по переработке электронного и электрического оборудования под управлением "Корпорации Экополис". Проектная мощность первой очереди завода составляет до 25 тысяч тонн. В состав комплекса также входят предприятие "ЭкоТехПром" и завод по переработке печатных плат "Аурус".