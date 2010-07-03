В Мосгордуме предложили запустить в метро сбор пластика в обмен на проезд

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В Мосгордуме предложили запустить в столичной подземке сбор пластиковых бутылок в обмен на бесплатный проезд. Аналогичная практика применяется в подземной транспортной системе в Риме.

"Руководство метрополитена могло бы сделать это, например, с января, на одной-двух станциях, и посмотреть, как пойдет. Это было бы хорошей инициативой", – рассказала Агентству "Москва" председатель комиссии по экологической политике Зоя Зотова.

Она напомнила, что некоторые магазины в российской столице уже запустили проекты по сбору пластиковой упаковки.

Рим стал первой крупной европейской столицей, обменивающей пластик на билеты. Несколькими днями ранее мэр итальянской столицы Вирджиния Раджи рассказала, что специальные автоматы будут в течение года работать на трех станциях трех линий подземки. Каждая бутылка оценивается в 5 евроцентов – то есть билет за одну поездку в "пластиковом" эквиваленте будет стоить 30 сданных бутылок.

Власти Евросоюза к 2021 году рассчитывают ввести запрет на использование пластиковой посуды и упаковки. К 2025 году в Европе сократят использование изделий, для которых нет альтернативы. К ним отнесены одноразовые коробки для бургеров и контейнеры для еды. Сокращения должны коснуться и отходов от табачных изделий.

Пластик накапливается в морях и океанах во всем мире из-за низкой скорости разложения. По словам специалистов, на пластиковые предметы приходится более 80 процентов всего океанского мусора.

