В Москве может появиться единый оператор вывоза мусора

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Лейла Карипова

Столичные власти планируют провести тендер, чтобы выбрать единого оператора по вывозу мусора. Об этом сообщил в интервью ТАСС глава городского департамента ЖКХ Александр Соловьев.

Как пояснил руководитель ведомства, "исполнители по государственным контрактам останутся прежними, но к ним добавится единый региональный оператор". Именно он "будет осуществлять координацию всех этапов процесса обращения с отходами", уточнил Соловьев.

По его словам, в настоящее время вывозом мусора занимаются пять крупных компаний. Ежегодно они вывозят около 2,55 миллиона тонн мусора, однако это составляет менее 32% от восьми миллионов тонн отходов, которые Москва генерирует за год, констатировал глава департамента. Помимо пятерки крупных операторов, существуют небольшие компании, которые отвечают "за вывоз отходов жилого, социального сектора и объектов бизнеса", отметил собеседник агентства.

Глава департамента ЖКХ также рассказал, что единого оператора собираются выбрать к 1 января 2022 года. Сколько компаний будут бороться за это место, пока сказать сложно из-за "серьезных требований" к победителю тендера, добавил Соловьев.

Кроме того, по словам главы ведомства, с приходом единого для Москвы оператора появится и новый комплексный тариф на вывоз мусора. Будет он больше или меньше нынешних расценок, Соловьев не уточнил.

Ранее сообщалось, что Москва досрочно переходит к раздельному сбору мусора. К 1 января 2020 года во дворах многоквартирных домов планируют установить контейнеры для разных видов отходов. Металл, стекло, пластик, бумагу и картон будут собирать отдельно. Для всего остального оставят привычные баки. На раздельный сбор отходов перейдут детсады, школы и больницы. К новой системе хотят присоединить и магазины. По задумке, изменения увеличат долю вторичной переработки отходов и сократят объемы мусора, который сейчас вывозят на полигоны.