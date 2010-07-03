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05:31

Ученые выявили опасный для здоровья режим стиральной машины

наука

05:31

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Фото: depositphotos/sbotas

Использование экономного режима в стиральных машинах может представлять угрозу для здоровья человека. Дело в том, что он не позволяет уничтожать опасные бактерии, устойчивые к действию антибиотиков.

К такому выводу пришли немецкие ученые, выводы которых опубликованы на портале MedicalXpress. Они исследовали эпидемию кишечных болезней среди младенцев в одной из германских клиник.

В результате специалисты узнали, что в емкостях для порошка и на резиновых уплотнителях внутри барабана стиральной машины есть множество бактерий, которые близки к возбудителям пневмонии, передает "Мир 24".

Отмечается, что найденный микроб Klebsiella oxytoca поражает не легкие, а кишечник человека, и очень часто вызывает колит и другие тяжелые проблемы с желудком, от которых крайне тяжело избавиться.

Главный санитарный врач Великобритании профессор Салли Дэвис ранее рассказала, что применение антибиотиков в кормах животных грозит миллионами смертей из-за выработки организмом устойчивости.

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