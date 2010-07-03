Роскачество нашло следы антибиотиков в бургерах

Фото: depositphotos3/arskajuhani

Роскачество обнаружило следы антибиотиков в бургерах. Их количество оказалось незначительным и не превышало нормы техрегламента, сообщает сайт "Аргументы и факты".

Исследование коснулось McDonalds, Burger King, KFC, Farsh, "Мираторг", Ketch Up, BB&Burgers, Burger Club, "МясоRoob", Black Star Burger и Jerry Wings. Бургеры покупали в Москве, Ростове-на-Дону и Новосибирске. Продукция сетей McDonalds, Burger King и KFC исследовалась во всех трех городах.

Низкая концентрация антибиотиков говорит о высоком качестве закупаемого сырья. Следы антибиотиков можно было найти лишь при использовании высокочувствительного метода.

Эксперты также определили массовую долю составных частей каждого бургера. Масса самой большой котлеты достигла 52,2% от общего объема бургера, самой маленькой – 31,6%.

В булочках тоже не выявили "комплексных улучшителей". Тем не менее почти во всех проверенных бургерах обнаружено несоответствие рекомендациям ВОЗ по содержанию соли.

Кроме того, специалисты рассчитали фактическую калорийность каждого бургера. Наибольшая составила 748 килокалорий, наименьшая – 425 килокалорий.

В июне депутат Госдумы Виталий Милонов призывал Роспотребнадзор проверить на токсичность продукцию McDonald's в России. По его словам, россияне обеспокоены данными о присутствии в фастфуде токсичных диоксинов и вредных искусственных добавок. Они способствуют развитию сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии, ожирения, подчеркнул депутат.