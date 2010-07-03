Милонов потребовал проверить фастфуд из McDonald's

Роспотребнадзор призвали проверить на токсичность продукцию сети ресторанов McDonald's в России. С таким запросом в ведомство обратился депутат Госдумы Виталий Милонов, передает News.ru.
"Прошу провести необходимые проверочные мероприятия и дать оценку соответствия предоставляемых компанией услуг обязательным требованиям, обеспечивающим безопасность для жизни и здоровья потребителей", – говорится в тексте запроса. Депутат заявил о необходимости "привлечь к ответственности лиц, совершивших такие нарушения".
По словам депутата, россияне обеспокоены данными о присутствии в фастфуде токсичных диоксинов и "разного рода искусственных добавок, наносящих непоправимый вред здоровью". Эти добавки способствуют развитию сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии, ожирения, подчеркнул автор запроса.
"Также неоднократно и доказательно было озвучено, что мясные обрезки и говяжий жир, которые идут на изготовление котлет для бургеров, "промывают" в гидроксиде аммония, и затем подобное мясо с аммиаком успешно продают потребителям, в том числе и детям", – отметил Милонов. Конкретных результатов исследований, подтверждающих наличие в продукции McDonald's вредных добавок, он не привел.
В своем обращении парламентарий также напомнил, что Роспотребнадзор и прежде не раз выдвигал судебные иски к McDonald's, в частности, из-за нарушения санитарных норм и присутствием в фастфуде сети кишечной палочки.
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