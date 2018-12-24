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16:05

McDonald's заплатит москвичке-инвалиду за сломанную руку

происшествия суды

16:05

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Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Москвичка с инвалидностью первой группы отсудила у ресторанов быстрого питания McDonald's 25 тысяч рублей. Такую компенсацию женщине обеспечили за сломанную руку после падения на мокром полу в одном из заведений.

"Суд частично удовлетворил исковые требования Светланы Бекаури и постановил взыскать с ООО "Макдоналдс" 25 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда", – сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-секретаря Зюзинского суда Асият Ахмедову.

Бекаури является инвалидом первой группы. В исковом заявлении она указала, что, находясь в ресторане быстрого питания в Южном Бутове, подскользнулась на мокром полу, сломала руку и ударилась головой. Женщина потребовала взыскать с McDonald's более полумиллиона рублей (204 тысяч за лечение и 315 тысяч за моральную компенсацию).

В феврале этого года произошла похожая ситуация с McDonald's в Южном Бутове. Посетительница стояла возле кассы, дожидаясь заказа. В зале шла уборка. Женщина оступилась, потеряла равновесие, упала и в итоге заработала серьезный перелом руки. Пострадавшая заявила, что в заведении не было установлено предупреждающей таблички "осторожно, мокрый пол".

происшествия суды

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