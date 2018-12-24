McDonald's заплатит москвичке-инвалиду за сломанную руку

Москвичка с инвалидностью первой группы отсудила у ресторанов быстрого питания McDonald's 25 тысяч рублей. Такую компенсацию женщине обеспечили за сломанную руку после падения на мокром полу в одном из заведений.
"Суд частично удовлетворил исковые требования Светланы Бекаури и постановил взыскать с ООО "Макдоналдс" 25 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда", – сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-секретаря Зюзинского суда Асият Ахмедову.
Бекаури является инвалидом первой группы. В исковом заявлении она указала, что, находясь в ресторане быстрого питания в Южном Бутове, подскользнулась на мокром полу, сломала руку и ударилась головой. Женщина потребовала взыскать с McDonald's более полумиллиона рублей (204 тысяч за лечение и 315 тысяч за моральную компенсацию).
В феврале этого года произошла похожая ситуация с McDonald's в Южном Бутове. Посетительница стояла возле кассы, дожидаясь заказа. В зале шла уборка. Женщина оступилась, потеряла равновесие, упала и в итоге заработала серьезный перелом руки. Пострадавшая заявила, что в заведении не было установлено предупреждающей таблички "осторожно, мокрый пол".
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.