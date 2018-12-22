Лучший фастфуд Москвы по состоянию на 2018 год: места, цены

Наш редактор Егор Беликов питается исключительно вредной едой, экспертно заявляет, что ходить в фастфуд уже давно и совсем не позорно, и верит, что это не просто общепит, а важный инструмент для сплочения нации и социума. Вот пять лучших мест, ради которых можно нарушить диету.

Panda Express

Фото: facebook.ru/Panda Express Russia

Свежайшее место, о котором никто еще не знает: можно почувствовать себя первооткрывателем. Работает пока только на фудкортах, в черте города – исключительно в ТЦ "Метрополис" на Войковской. В Америке Панда экспресс очень популярная сеть вроде китайского McDonald’s, где едят все, у нас пока только начинает развиваться.

Концепция простая. Где-то за 400 рублей можно взять грандиозных размеров тарелку (на ненасытных двоих или на скромных троих хватит точно), заполненную лапшой с овощами или рисом, и еще будет два основных блюда на выбор. Несомненная классика – это курица в апельсинах, ее по статистике берет каждый третий посетитель, и она, как можно догадаться, гениальна. Все очень традиционно и поэтому категорически беспроигрышно.

Шаурмяне

Ранжирование московской шаурмы – это уже городской спорт, есть и карты шаурмы, и паблики с обзорами, и даже специальное приложение. Хотя, кажется, в этой дисциплине наметился победитель. "Шаурмяне", конечно, называются странно: мужчина передо мной в очереди так напрямую и спросил у смутившейся почему-то продавщицы: "А что, армяне место держат?" Впрочем, какая разница, кто держит, главное, что это место окончательно демаргинализирует шаурму, которая из грязной придорожной еды превратилась в блюдо народное и даже в каком-то смысле изысканное, прямо как побратим шаурмы донер стал в Берлине.

Брать нужно шаурму с говядиной, в лаваше и есть ее на месте, потому что тогда ее выложат на тарелке, разрезав пополам и помазав каждую половину специальным соусом на срезе. Внутри, кроме привычных ингредиентов, – зерна граната, и они своей кислинкой необыкновенным образом балансируют сложный вкус крепко прожаренного мяса. Лучшее место из двух, уже открытых, кстати, – на Белорусской, там неожиданно уютно, есть розетки, Wi-Fi, и работает заведение допоздна, лучше любого коворкинга (да, мы правда предлагаем работать в месте с шаурмой, настолько оно хорошо).

Ракета

Еще одно недавнее место, не все распробовали, но это и к лучшему: как только все прознают про хорошую бургерную на вокзалах (удобно, когда едешь из какого-нибудь аэропорта на экспрессе), она сразу превратится в очередной заполоненный Burger King. Сооснователь "Ракеты" – Борис Зарьков, он же занимается престижнейшим рестораном White Rabbit, то есть даже для ценителей ресторанной культуры зайти не зазорно.

Бургеров в Москве уже давно стало слишком много во всех ценовых сегментах, они все очень злобно конкурируют за наше внимание, и давно требовалось некое примирительно-компромиссное место. Хочется верить, это "Ракета" и есть такое место: там не очень дорого, дешевле, чем в каком-нибудь "Фарше" или в Burger Heroes. Приличный непустой бургер обойдется иной раз дешевле 200 рублей, а есть с камамбером и брусникой за 250. А еще, кстати, если вы живете недалеко от какого-нибудь вокзала, то у "Ракеты" допоздна работает доставка в одном известном приложении с едой.

Павелецкий, Белорусский, Ленинградский, Курский вокзалы

"Шук"

Фото: facebook.com/Рынок и Общепит Шук

"Рынок и общепит "Шук" – это уже новая классика, прогрессивное место от автора "Братьев Караваевых" Евгения Каценельсона. Крайне остроумная идея объединить обычный фастфуд на еврейскую тему с рынком обернулась дикой популярностью: в "Шуке" сейчас попросту тесно и часто негде сесть в любое время дня и даже в будни, но, с другой стороны, так и задумано: на хорошем рынке же тоже не протолкнуться. Кроме образцово-показательной шакшуки, есть просто идеальные бургеры, особенно барбекю, и не очень дорого (то есть дорого, но не очень).

Чебуречная "Дружба"

Фото: vk.com/Чебуречная на Сухаревской

Классика из классики, лучший фастфуд города еще с тех пор, когда в обиход не вошло это слово. "Дружба" даже не fast, она superfast: заходишь, выбираешь из меню, в котором испокон веков ровно одна позиция – чебуреки с мясом (изумительные, лучшие в городе, больше нигде не ищите, все остальные – святотатство), выдают заказанное в тот же самый момент. Сидячих мест нет, есть полагается за стойками, запивая огненные, почти кипящие чебуреки водкой или лимонадом "Байкал". Из удобств еще есть умывальник прямо в зале.

Это такое место, которое никогда не поменяется, пока, наконец, не закроется под гнетом глупых обстоятельств. И лучше бы это не произошло никогда: "Дружба" – последний оплот старорежимной Москвы, такое же объединяющее демократичное место, как какая-нибудь пышечная на Большой Конюшенной в Петербурге. Там вместе все москвичи, и бизнесмены, и алкоголики, стоят локоть к локтю и пытаются не облиться бульоном. Вот за что можно и нужно любить Москву.

Егор Беликов