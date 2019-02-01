Россиянам рекомендовали не принимать антибиотики для лечения ОРВИ

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При лечении острых респираторных вирусных инфекций нельзя бесконтрольно принимать антибиотики, так как это может привести к появлению устойчивых к лекарствам бактерий, сообщил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

"Иногда врачи назначают лечение антибиотиками при ОРВИ, если это связано с высокой вероятностью суперинфекции, однако самолечение этими препаратами чаще может нанести вред", – сказал Тяжельников Агентству "Москва".

Он отметил, что как при ОРВИ, так и при гриппе назначаются жаропонижающие препараты, солевые растворы для промывания носа, антисептики для горла, лекарства от кашля, витамины.

Ранее глава Минздрава Вероника Скворцова сообщила, что в ближайшие недели в российских регионах ожидается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Кроме того, она посоветовала россиянам избегать массовых мероприятий, использовать средства индивидуальной защиты, чаще мыть руки, а также следить за чистотой гаджетов. Эти рекомендации даны на период эпидемий гриппа и ОРВИ.