Россиянам посоветовали следить за чистотой гаджетов для защиты от гриппа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В период эпидемий гриппа и ОРВИ нужно избегать массовых мероприятий, использовать средства индивидуальной защиты, чаще мыть руки, а также следить за чистотой гаджетов, заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

"Хотелось бы, конечно, чтобы и население поучаствовало в собственной защите от эпидемий", – приводит слова Скворцовой РИА Новости.

Она отметила, что при симптомах заболеваний нужно обратиться к врачу, а не лечиться самостоятельно.

Скворцова уточнила, что особенно это касается людей со сниженным иммунитетом, детей, беременных и людей с хроническими заболеваниями. Также речь идет о тех, кто общается с большим количеством людей в течение дня.

Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников заявил, что при первых признаках гриппа или ОРВИ нужно обратиться к врачу и не выходить на работу, чтобы не заразить коллег. Он отметил, что грипп является одним из самых легко передающихся от больного человека к здоровому заболеваний в мире.