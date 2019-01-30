Депздрав рекомендовал не выходить на работу при первых признаках гриппа

При первых признаках гриппа или ОРВИ нужно обратиться к врачу и не выходить на работу, чтобы не заразить коллег. Об этом заявил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.
"Грипп – одно из самых легко передающихся от больного человека к здоровому заболеваний в мире. ОРВИ, несмотря на медленное развитие болезни, также легко передается окружающим", – приводит слова Тяжельникова Агентство "Москва".
Он отметил, что при первых симптомах нужно перенести встречи и остаться дома.
Симптомы гриппа, по его словам, развиваются в течение нескольких часов после заражения. При ОРВИ болезнь развивается на протяжении нескольких суток.
Тяжельников напомнил, что снизить риск заражения гриппом поможет вакцинация, а также личная гигиена и регулярное проветривание.
Ранее сообщалось, что в столице уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом ниже эпидемического порога. В Роспотребнадзоре пояснили, что в городе спокойная эпидемиологическая ситуация, соответствующая периоду года.
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