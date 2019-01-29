Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Москве не превысила эпидпорог

Уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом в Москве по-прежнему ниже эпидемического порога. Об этом сообщает столичное управление Роспотребнадзора.
В ведомстве пояснили, что в городе спокойная эпидемиологическая ситуация, соответствующая данному периоду года.
"Несмотря на прогнозируемый сезонный подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ, показатели заболеваемости во всех возрастных группах остаются ниже расчетных эпидемических пороговых величин", – сказано в сообщении.
Доля детей в возрастной структуре заболевания достигла 63,4%. При подготовке к предстоящему подъему заболеваемости прививки сделали свыше 7,5 миллиона человек или 60,7% населения Москвы. За счет средств работодателей вакцинацию прошли более 2,6 миллиона человек.
Специалисты напомнили, что в целях профилактики лучше не пускать больных людей в организованный коллектив. Особенно это касается детских садов. Перед утренним приемом воспитанников сотрудникам учреждения стоит выявлять заболевших, чтобы поберечь здоровье других детей.
Ранее городской департамент здравоохранения рекомендовал сбивать температуру выше 39 градусов. Если же этот показатель меньше, жаропонижающие препараты лучше не принимать.
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