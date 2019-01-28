Депздрав рекомендовал сбивать температуру выше 39 градусов

При простудных заболеваниях рекомендуется не принимать жаропонижающие препараты, если температура ниже 38,5 градусов. Дело в том, что лихорадка помогает организму выздоравливать, заявил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.
"Подъем температуры в ответ на инфекционное заболевание – естественное и мощное оружие организма, обязательное условие перевода иммунитета из обычного состояния в состояние "боевое", – приводит слова Тяжельникова Агентство "Москва".
Он отметил, что для большинства бактерий и вирусов благоприятна нормальная температура тела. Микроорганизмы гибнут при ее повышении.
Тяжельников подчеркнул, что если градусник показывает выше 39 градусов, нужно принимать меры по снижению температуры.
"Есть и другие ситуации, при которых жар нужно обязательно убрать. Это повышенная температура, при которой наблюдается серьезное ухудшение состояния: тошнота, головокружение, фебрильные судороги у детей, наличие сопутствующих неврологических диагнозов", – сказал специалист.
По его словам, следить за температурой тела нужно людям, у которых есть заболевания сердца, сосудов, а также сахарный диабет.
Ранее исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей (РААС) Нелли Игнатьева рассказала, что россияне отдают предпочтение отечественным лекарствам против простуды и ОРВИ. По ее словам, РААС внимательно следит за эпидемиологической обстановкой в стране. Аптеки в Москве и в целом по России полностью готовы к росту заболеваемости простудой и ОРВИ.
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