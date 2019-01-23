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13:21

Россияне предпочитают отечественные средства против простуды и ОРВИ

медицина общество

13:21

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Россияне отдают предпочтение отечественным лекарствам против простуды и ОРВИ. Об этом сообщила исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей (РААС) Нелли Игнатьева.

По ее словам, РААС внимательно следит за эпидемиологической обстановкой в стране. Игнатьева предупредила, что в конце январе наблюдается "очередной всплеск простудной волны". "Россияне предпочитают отечественные препараты и для лечения простудных заболеваний в том числе", – цитирует представителя РААС Агентство "Москва".

Как подчеркнула Игнатьева, аптеки в Москве и в целом по России полностью готовы к росту заболеваемости простудой и ОРВИ. "Мы всегда оперативно и гибко реагируем на спрос и его увеличение. Спокойно, в рабочем режиме стараемся этот спрос удовлетворить", – отметила исполнительный директор РААС.

Она также посоветовала обратиться к врачу, если симптомы простуды не проходят в течение двух–трех дней. Если не долечиться, обычная простуда может перерасти в различные хронические заболевания, предупредила Игнатьева.

Ранее в Госдуме предложили устроить в аптеках отдельные полки для отечественных и иностранных лекарств. По словам депутата Ярослава Нилова, сейчас в аптеках представлены, главным образом, зарубежные препараты, хотя их российские аналоги могут быть более доступными по цене.

медицина общество

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