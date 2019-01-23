По полочкам: иностранные и отечественные лекарства в аптеках предложили класть отдельно

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
В Госдуме предложили разделить зарубежные и отечественные лекарства в аптеках, поставив их на разные полки. С такой инициативой выступил председатель думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
По словам депутата, в аптеках полки завалены импортными лекарствами, тогда как российские аналоги отыскать очень трудно. "Они есть, но из-за агрессивной рекламы во всех СМИ навязываются только зарубежные лекарства, которые дороже в три раза", – цитирует Нилова Агентство "Москва".
По этой причине парламентарий считает полезным устроить в аптеках отдельные полки для отечественных и иностранных лекарств. "Тогда будет сразу понятно, сколько отечественных, сколько импортных имеется и у кого какая цена", – пояснил автор инициативы. Он подчеркнул, что такая мера сделает продукцию российских производителей более конкурентоспособной благодаря доступной цене.
Ранее в Госдуме высказались в поддержку идеи ужесточить меры за продажу наркосодержащих лекарств без рецепта. Предложение закрывать аптеки за подобные нарушения озвучила председатель комиссии Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Татьяна Портнова.
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