По полочкам: иностранные и отечественные лекарства в аптеках предложили класть отдельно

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

В Госдуме предложили разделить зарубежные и отечественные лекарства в аптеках, поставив их на разные полки. С такой инициативой выступил председатель думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По словам депутата, в аптеках полки завалены импортными лекарствами, тогда как российские аналоги отыскать очень трудно. "Они есть, но из-за агрессивной рекламы во всех СМИ навязываются только зарубежные лекарства, которые дороже в три раза", – цитирует Нилова Агентство "Москва".

По этой причине парламентарий считает полезным устроить в аптеках отдельные полки для отечественных и иностранных лекарств. "Тогда будет сразу понятно, сколько отечественных, сколько импортных имеется и у кого какая цена", – пояснил автор инициативы. Он подчеркнул, что такая мера сделает продукцию российских производителей более конкурентоспособной благодаря доступной цене.

Ранее в Госдуме высказались в поддержку идеи ужесточить меры за продажу наркосодержащих лекарств без рецепта. Предложение закрывать аптеки за подобные нарушения озвучила председатель комиссии Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Татьяна Портнова.