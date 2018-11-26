В Мосгордуме предложили закрывать аптеки за продажу лекарств без рецепта

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В Московской городской думе предложили закрывать аптеки, которые продают наркосодержащие препараты без рецепта врача. С таким предложением выступила председатель комиссии Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Татьяна Портнова, передает Агентство "Москва".

"Здесь не штрафы надо повышать, а закрывать эти точки, если они нарушают. Это было бы более действенной мерой", – сказала она.

Портнова отметила, что вопрос ужесточения наказания за безрецептурную продажу наркосодержащих препаратов держат на контроле депутаты.

Ранее сообщалось, что участники проекта "Безопасная столица" проверят как часто в московских аптеках продают лекарства с высоким содержанием наркотических веществ без рецепта врача. Об этом рассказал координатор проекта Антон Акишин. По его словам, жалобы горожан поступили на две аптеки, одна из которых находится в центральном административном округе, другая – на западе столицы.

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