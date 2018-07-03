Активисты проверят столичные аптеки на продажу наркосодержащих лекарств без рецепта

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Участники проекта "Безопасная столица" проверят как часто в московских аптеках продают лекарства с высоким содержанием наркотических веществ без рецепта врача. Об этом рассказал Агентству "Москва" координатор проекта Антон Акишин.

"К нам поступили от жителей столицы жалобы на аптеки, куда ходят закупаться наркоманы. Горожане говорят, что наркоманы покупают наркотические лекарства, а потом употребляют их в подъездах, на детских площадках. Поэтому мы проверим аптеки на факт продажи лекарств без рецепта для наркоманов и наличие у аптек лицензии, которая соответствует документации", – объяснил Акишин.

По его словам, жалобы поступили на две аптеки, одна из которых находится в центральном административном округе, другая – на западе столицы.

Первые проверки, по словам Акишина, начнутся в этот четверг. При выявлении нарушений, активисты направят письма в Росздравнадзор с просьбой обратить внимание на эти аптеки.

Большинство наркозависимых покупают в аптеках сильнодействующее обезболивающее "Лирика" и капли для глаз "Тропикамит", которые пускают внутривенно.

Также к списку психотропных препаратов относятся такие лекарства, как "Тетралгин", "Тропикамид", "Терпинкод" и даже "Нурофен".