Миллионы смертей от устойчивости к антибиотикам предсказали в Британии

Главный санитарный врач Великобритании профессор Салли Дэвис рассказала о вреде для здоровья, который несет массовое применение антибиотиков в кормах животных.
По ее словам, организм человека вырабатывает устойчивость к антибиотикам, что представляет гораздо большую угрозу для людей, чем глобальное потепление, пишет газета Daily Mail.
Врач указала, что антибиотики составляют основу современной медицины, так как без них нельзя провести любую хирургическую операцию.
Из-за устойчивости к ним только в Британии ежегодно могут умирать по несколько миллионов человек. Профессор отметила, что некоторые инфекции, включая туберкулез, обзавелись иммунитетом к антибиотикам.
Причиной этого врач назвала применение гормонов роста в животноводстве. Она предостерегла от импорта мяса и рыбы из стран, в которых "злоупотребляют" антибиотиками в сельском хозяйстве, прежде всего, из США.
В июле Роскачество обнаружило следы антибиотиков в бургерах. В ходе исследования специалисты делали закупки в ресторанах быстрого питания Москве, Ростове-на-Дону и Новосибирске.
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