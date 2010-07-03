Диетолог рассказала о вреде бургеров с антибиотиками

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Фото: depositphotos/arskajuhani
О вреде регулярного потребления бургеров, в составе которых обнаружили антибиотики, рассказала ИА "НСН" врач-диетолог Лидия Ионова.
По ее словам, "даже малые дозы при регулярном потреблении могут повлиять на микрофлору" кишечника, нарушая ее естественный баланс. Это ведет к снижению иммунитета, а также возможным аллергическим заболеваниям, подчеркнула эксперт. Чтобы избежать негативного воздействия на организм, диетолог посоветовала россиянам отказаться от бургеров.
Ранее Роскачество опубликовало результаты проверки бургеров в 11 ресторанах, включая сети McDonalds, KFC, Burger King, "Мираторг", а также BB&Burgers, Farsh, "МясоRoob" и Jerry Wings. Бургеры для исследования покупали в Москве, Новосибирске и Ростове-на-Дону. Специалисты ведомства обнаружили в фастфуде следы антибиотиков, хотя их количество оказалось незначительным и не превышало нормы техрегламента. По словам экспертов, низкая концентрация антибиотиков свидетельствует о высоком качестве закупаемого сырья. Отмечалось, что следы антибиотиков смогли выявить только при использовании высокочувствительного метода.
Проверить продукцию McDonald's в России на токсичность призывал и депутат Госдумы Виталий Милонов. По словам парламентария, россияне обеспокоены данными о присутствии в бургерах вредных искусственных добавок и токсичных диоксинов.
Между тем в Вашингтоне ежегодно проводится конкурс по поеданию бургеров на скорость. В этом году его уже в пятый раз выиграла девушка, которая весит менее 60 килограммов. Она смогла съесть 32 бургера всего за 10 минут, побив собственный рекорд годичной давности. Чемпионка выиграла 1,5 тысячи долларов.
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