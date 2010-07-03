Девушка съела 32 бургера за 10 минут и поставила рекорд

Американка в пятый раз выиграла конкурс по поеданию бургеров на скорость, который ежегодно проводится в Вашингтоне. О новом достижении девушки рассказывается на странице организаторов в Instagram.

Уточняется, что всего за 10 минут чемпионка смогла съесть 32 бургера. При этом она весит менее 60 килограммов. Как сказано в комментарии к посту, соревнования были приурочены к Дню независимости, который в США отмечают 4 июля.

В прошлом году девушке удалось съесть 27 бургеров за десять минут. Таким образом, на этот раз она побила собственный рекорд, выиграв 1,5 тысячи долларов.

Ранее сообщалось, что в США создали робота-повара для готовки бургеров. Он представляет собой комбайн: в машине есть 20 различных компьютеров и 350 сенсорных датчиков, а также 50 механизмов. Все работает в автоматическом режиме.

Робот может за пять минут собрать бургер стоимостью шесть долларов.

