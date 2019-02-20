Девушка подала на развод с мужем из-за забытого бургера

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Жительница Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) подала на развод с супругом из-за того, что он забыл принести ей бургер. Об этом пишет издание Al Bayan.

20-летний мужчина отправился на встречу с друзьями. Перед уходом супруга попросила его принести бургер из ресторана быстрого питания. Мужчина вернулся из ночного клуба лишь в три часа ночи и без еды.

Между ними разгорелась ссора, после которой девушка ушла из дома. Впоследствии она обратилась в суд с требованием расторгнуть брак.

Адвокат Хасан Аль Мазруки отметил, что многие мужья и жены не осознают, что супружеская жизнь "не лишена проблем". Это приводит к разногласиям и конфликтам в семьях.

Согласно законодательству, супругам предстоит беседа с судьей, который попытается решить их проблемы. Если после этого женщина будет настаивать на разводе, то ей придется вернуть супругу махр — имущество, которое муж выделяет жене при заключении брака.