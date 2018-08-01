Робота для готовки бургеров разработали в США

1 августа, 10:37
Фото: depositphotos/fotovincek
Робота, способного готовить бургеры, изобрели в США. Он представляет из себя комбайн и поступит в заведения уже в сентябре, сообщает телеканал CNBC.
В машине есть 20 различных компьютеров и 350 сенсорных датчиков, а также 50 механизмов. Все работает в автоматическом режиме.
Робот может собрать бургер за пять минут, стоимость бутерброда составляет шесть долларов. Помощь человека машине нужна для пополнения запасов булочек и начинок, а также при приеме и доставке заказа, сообщает "Мир 24".
Заказавшая робота компания планирует открыть кафе, в котором бургеры будут собраны машиной. Оно заработает уже в сентябре 2018 года.
Ранее компания Rolls-Royce заявила о скором приеме на службу роботов-тараканов, которые будут проверять авиационные двигатели. Обычно осмотр оборудования занимает пять часов, а механизированные насекомые выполнят задачу за пять минут. При этом двигатель не потребуется снимать с крыла самолета.
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