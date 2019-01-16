Компания McDonald’s потеряла право на товарный знак Big Mac

Проиграв суд против ирландской сети быстрого питания Supermac's, компания McDonald's потеряла эксклюзивное право на товарный знак Big Mac.
Решение вынесло ведомство по интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO), сообщает издание The Irish Times.
Компания McDonald's пыталась остановить расширение сети Supermac's по всему Евросоюзу. В американской компании считают, что потребители будут путать название Supermac's с бургером Big Mac.
Изучив дело, суд принял сторону ирландской сети. Теперь Supermac’s на законных основаниях может начинать свою деятельность на европейском рынке и использовать товарный знак Big Mac на любых своих продуктах.
Ранее стало известно, что москвичке удалось отсудить у ресторанов быстрого питания McDonald's 25 тысяч рублей в качестве компенсации. После падения на мокром полу в одном из заведений женщина сломала руку.
Компания McDonald's основана в 1940 году братьями Макдональдами. Они впервые в мире сформулировали концепцию "быстрого питания".
В России первый McDonald's появился в начале 1990 года на Пушкинской площади в Москве. Сейчас в РФ работает около 650 ресторанов McDonald's.
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