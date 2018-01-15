Иммунитет реагирует на бургеры как на инфекцию

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Немецкие ученые выяснили, что фастфуд отрицательно влияет на иммунитет, сообщают "Дни.ру".

По данным исследователей, иммунитет воспринимает пищу, богатую насыщенными жирами, сахаром и солью, как бактериальную инфекцию. Такой вывод позволил сделать опыт на мышах, которых кормили фастфудом.

Пища вызвала неожиданный рост иммунных клеток в крови мышей, особенно гранулоцитов и моноцитов. Это свидетельствовало о поражении иммунных клеток-предшественников в костном мозге. В результате ученые сделали вывод, что фастфуд пробуждает клетки, которые перепрограммируют иммунную систему человека.

Кровь мышей, питавшихся гамбургерами, была похожа на кровь больных диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями и расстройством иммунитета.