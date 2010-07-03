Потребительская корзина россиян станет здоровой

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис
Глава кабмина Дмитрий Медведев поручил проработать постепенный переход россиян на новую потребительскую корзину. Об этом сообщается на сайте российского правительства.
Начало перехода запланировали на 2021 год. При этом отмечается, что новая потребительская корзина должна включать "базовый набор продуктов", который позволит "сформировать полноценный рацион здорового питания различных групп населения".
Поручение премьер-министра будут выполнять сотрудники Минтруда, Роспотребнадзора и Минэкономразвития.
В июле специалисты ФИЦ питания и биотехнологии предложили разделить потребительскую корзину на мужскую и женскую. Новые стандарты предлагают увеличить ее до 980 килограммов для мужчин и до 837 килограммов для женщин. Кроме того, в предложенных ФИЦ питания продуктовых наборах свежих фруктов станет вдвое больше для пенсионеров, на 50–100% – для взрослых работающих россиян и на 17% – для детей.
Ранее сообщалось, что новую потребительскую корзину представят в 2020 году. Рабочая группа по ее актуализации создана в Минтруде. Прежний состав потребительской корзины, подкорректированный в 2012 году, действует до конца 2020 года. Туда входят хлеб, макароны, картофель, овощи, бахчевые, фрукты, мясо, рыбные продукты, молоко, яйца, растительное масло, маргарин, соль, чай и специи.
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