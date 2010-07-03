Росстат рассказал об изменениях рациона россиян за 40 лет

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08:50
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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Россияне за почти 40 лет стали есть вдвое меньше картофеля, в то время как фрукты и ягоды – вдвое чаще. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Росстат.
По его данным, в 1980 году в стране потребляли 117 килограммов картофеля на человека в год, в 2018 году показатель упал до 59. Потребление фруктов и ягод тогда было на уровне 35 килограммов на человека в год, а в 2018-м – уже 74.
Мяса в 1980-м году в среднем приходилось по 70 килограммов в год на человека. В 2000 году потребление снизилось до 50 килограммов и в 2018-м выросло до 89.
Хлеба, круп и макарон среднестатистический россиянин стал есть в 2018 году 112 килограммов – на 16 меньше, чем в 1980-м. Уменьшилось и потребление молочных продуктов за этот период: с 390 килограммов до 266.
То же коснулось и потребления яиц: с 286 до 231 штуки в год на человека. Сахара и кондитерских изделий также стали есть меньше – 31 килограмм против 35.
Тем не менее россияне стали есть больше рыбы и рыбопродуктов: 17 килограммов на человека в 1980-м против 22 в 2018-м. Аналогичная ситуация с овощами и бахчевыми: 92 и 104 килограмма соответственно.
Ранее аналитики компании GfK заявили, что в России стали меньше покупать мясные продукты. Больше всего снизились продажи говядины, птицы и сосисок. По мнению экспертов, это связано с ростом цен на мясо. Однако есть и временные факторы: продажи мясных маринадов и шашлычных изделий могли упасть из-за холодной погоды.
Врач-диетолог Лидия Ионова полагает, что умеренность в потреблении этого вида пищи могла бы пойти только на пользу, если остальное питание в норме. Она пояснила, что умеренное сокращение калорийности снижает риски сердечно-сосудистых заболеваний.
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